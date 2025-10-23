ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪਟਾਕੇ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ।
Published : October 23, 2025 at 4:03 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚੀਮਾ ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੜ ਗਿਆ। ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਸ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਪਟਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹਸਪਤਾਲ
ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਰੂਦ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਰੂਦ ਫਟ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ।" ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖੁਦ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ।"
5 ਤੋਂ 6 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ
ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ 5 ਤੋਂ 6 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।" ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ।"
"ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪਟਾਕੇ ਰਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਮਾਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੋਟਾਸ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਧਮਾਕੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਦਰਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।" -ਅਸ਼ੋਕ ਪਰਾਸ਼ਰ ਪੱਪੀ, ਐਮਐਲਏ
ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 14-15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ
ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸਐਚਓ ਡਿਵੀਜ਼ਨ-2 ਨਾਲ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਪਟਾਸ਼ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ 14-15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਮੀਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।