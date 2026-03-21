ETV Bharat / state

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ

ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 21, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਥੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨਿਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਟ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਕਈ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਦੁੱਧ ਤੇ ਫੀਡ ਦੇ ਟੈਸਟ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਅੱਜ ਮੁਫ਼ਤ ਚੈੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਫੀਡ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦੁੱਧ 'ਚ ਮਿਲਾਵਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਗੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।"

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ (Etv Bharat)

ਇੰਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਮਾਈ

ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾਕਟਰ ਜੇ ਪੀ ਐਸ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੱਗਭਗ 200 ਕਿਲੋ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਕਿੱਲੋ ਦੁੱਧ ਦੀ ਆਮ ਵਰਤੋਂ, 50 ਕਿੱਲੋ ਪਨੀਰ, 30 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ, 20 ਕਿਲੋ ਦਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਹਜ਼ਾਰ 400 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੀ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ 16 ਹਜ਼ਾਰ 597 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਕੇ 36 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਜੇਕਰ 500 ਕਿੱਲੋ ਰੋਜਾਨਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ 200 ਕਿੱਲੋ ਆਮ ਦੁੱਧ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਕਿਲੋ ਪਨੀਰ, 50 ਕਿਲੋ ਬਰਫੀ, 50 ਕਿਲੋ ਮਿਲਕ ਕੇਕ, 50 ਕਿਲੋ ਦਹੀ, 50 ਕਿਲੋ ਫਲੇਵਰ ਮਿਲਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਚ 52 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ 26 ਹਜ਼ਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੁੱਧ 1000 ਕਿਲੋ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਨਾਫਾ 49 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।"

ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦ (Etv Bharat)

ਸੈਂਪਲ ਲਈ ਕਿੱਟ ਮੁਹੱਈਆ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁੱਧ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਿੱਟ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮਹਿਜ਼ 210 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਸੈਂਪਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿੱਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।"

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮੱਝਾਂ (Etv Bharat)

TAGGED:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੇਲਾ
LUDHIANA KISSAN MELA
ਗਡਵਾਸੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ
ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਢੰਗ
ANIMAL HUSBANDRY FAIR LUDHIANA

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.