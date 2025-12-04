ਪੀਏਯੂ 'ਚ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਬਣੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ
Published : December 4, 2025 at 3:49 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸਨ।
ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ
ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਖਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ।" ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰਸ਼ਨ ਫੀਸ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਫੀਸ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿੱਕੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਅਤੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਕਿਆ ਦੀ ਹੈ ਕੀਮਤ
ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਸਲੈਕਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਕਾ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਤਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਕਰੰਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁੱਟ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਨੋਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਫਰੋਡ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਅਸਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁੰਮਰਾਹ
ਕਲੈਕਟਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਨੋਟਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਟਰੈਕਟਰ ਵਾਲੇ ਨੋਟ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗੱਥੀ 2200 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਕੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 2000 ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।