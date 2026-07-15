EXCLUSIVE: ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2003 'ਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ, ਕਿਸ ਦੀ ਵੋਟ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ? ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਬੋਲੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ
Punjab SIR 2026: ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮ ਹੋਏ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼:ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : July 15, 2026 at 1:22 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ 'ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ' (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਰੋੜ (ਡੇਢ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਵਾਂ, ਲਈ 'ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ' (Enumeration Form) ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
1.5 ਕਰੋੜ (ਡੇਢ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਹੋਏ
ਇਹ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਭਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਵੱਲੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ (ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼) ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 2 ਕਰੋੜ, 14 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 1.5 ਕਰੋੜ (ਡੇਢ ਕਰੋੜ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ?
ਵੋਟਰ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੀ.ਐਲ.ਓ. (BLO) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੀ.ਐਲ.ਓਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਮੋਹਰੀ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੀਈਓ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ,"ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ (80%) ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ (ਲਗਭਗ 79%) ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੁਝ ਧੀਮਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵੀ 60% ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ 2 ਹਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2003 ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?
ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਰਾਣੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਾਂ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ERO) ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟਰ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਦਿ ਬਤੌਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਬਿਨਾਂ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੋਟ ਕੱਟਣ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ASDD (Absent, Shifted, Double, Death) ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। - ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ, ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ
ਕਿਸ ਦੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ ਵੋਟ ?
- ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ/ਸ਼ਿਫਟਡ: ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਤੇ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
- ਮੌਤ: ਵੋਟਰ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ।
- ਡਬਲ ਵੋਟ: ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰਾਫਟ, ਮਿਲੇਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਮੌਕਾ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀਈਓ ਪੰਜਾਬ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ERO ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਆਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ (Claims and Objections) ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 6 ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"