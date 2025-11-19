‘ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ’, ਭਰਾ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ
"ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ।" ਪੜ੍ਹੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
Published : November 19, 2025 at 5:46 PM IST
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ: ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਅਤੇ ਐਨਸੀਪੀ ਨੇਤਾ ਬਾਬਾ ਸਿੱਦੀਕੀ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਭਰਾ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਅਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ
ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁਤਾਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ-ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਖੁਦ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
‘ਅਮਨੋਲ ਉੱਤੇ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ’
ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੋ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਉੱਤੇ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਤੇ ਡਕੈਤੀ ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਦਾ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਉਸ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ।"
‘ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਬਣਿਆ ਗੈਂਗਸਟਰ’
ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਝੂਠਾ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਕੇਸ ਝੂਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੱਚੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਟ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।"
"ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨਮੋਲ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ।" - ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
‘ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ’
ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ।
"ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ 110 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਅਨਮੋਲ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋਣਗੇ।" - ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ
‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਿਲੇ ਮੌਕਾ’
ਰਮੇਸ਼ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਚੰਬਲ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਬਲ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਚੰਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਲਾਨ ਕਰੇ ਕੀ ਜੋ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।"