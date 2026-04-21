ETV Bharat / state

ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ 'ਹਥਿਆਰ' ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਹਿਗਲ

MAKES KITES THAT CONVEY MESSAGES
ਜਾਗਰੂਕ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 21, 2026 at 8:50 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਨਾਮ ਹੈ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਦਾ। ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਿਗਿਆਨੀ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ — "ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ"। ਉਹ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਲਈ ਆਪਣੀ "ਤਲਵਾਰ" ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਪਤੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਡੂੰਘਾ ਸੰਦੇਸ਼

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੱਗਭੱਗ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਤੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਾਜ-ਦਹੇਜ, ਬਾਲ ਵਿਆਹ, ਗਰੀਬੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰ ਪਤੰਗ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਦਾਇਕ ਸਲੋਗਨ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਥਾਈ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।

"ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗ ਉਡਾਉਣ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।" - ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ

ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ETV Bharat)

ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾਏ

ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਸੰਦੇਸ ਦਾ ਪਤੰਗ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ "ਹੋਲੀ ਉੱਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ"। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆ ਉੱਪਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਵਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਨੇ ਉਸ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਫਲੋਅ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ।

ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ (ETV Bharat)

ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ

ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸੰਤ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਤੰਗਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਚੰਗੇ ਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਜੀਵ ਅਤੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੱਚੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਤੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਤੰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ-ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ (ETV Bharat)

"ਪਤੰਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਚੀਨ, ਕਿਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਪਤੰਗ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲਈ ਇਹ ਬਾਉਂਡਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਬ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਪਤੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਜਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਅ ਸਕੀਏ।" - ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ


ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਇਸ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਸਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਸਾਹਿਗਲ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਤੰਗ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ ਸੀ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਤੰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਵੀ। ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ।

ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ (ETV Bharat)

"ਇਹ ਸਾਲ 2008 ਸਤੰਬਰ 8 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ। ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤੰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਡੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਪਤੰਗ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਕੁਝ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪਤੰਗ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਉਡਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸਹਾਲ ਬਣਾਓ।" - ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ, ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰ

ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗੱਲਬਾਤ (ETV Bharat)

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਪਤੰਗ "ਗਰੋਅ ਮੋਰ ਫੂਡ"

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ "ਗਰੋਅ ਮੋਰ ਫੂਡ" ਪਤੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੱਟ ਤੇ ਜੱਟੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣਾਈ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਦੋਂ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ "ਗਰੋਅ ਮੋਰ ਫੂਡ" (Grow More Food) ਮਨਾਇਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਅਨੋਖੀ ਕਲਾ (ETV Bharat)

ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ...

  1. ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ (Limca Book of Records): ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ (Eye of a needle) ਵਿੱਚੋਂ 13 ਪਤੰਗਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 2003 ਅਤੇ 2005 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  2. ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2003 ਅਤੇ 2010 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
  3. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਮਣਾ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ, ਜਰਮਨੀ, ਫਰਾਂਸ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤੇ।
  4. ਸਲੋਵਾਕ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼: ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪਤੰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੈ।
  5. ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਯਤਨਾਂ ਲੲ ਐਵਾਰਡ: ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 'ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ' (US EPA) ਵੱਲੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਿਆ। ਭਾਸਕਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2011 ਵਿੱਚ "ਜਲ ਸਟਾਰ" (Jal Star) ਅਤੇ 2012 ਵਿੱਚ "ਗ੍ਰੀਨ ਆਈਡਲ" (Green Idol) ਐਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਗਿਆ।
ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਪਤੰਗ (ETV Bharat)

ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਛਾਈ ਰਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ "Chandigarh and its leading Personalities" ਨਾਮਕ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈ।

ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੌਣ ਹਨ ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ?

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਆਨੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਗਆਨ ਦਾ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜਾਈ ਵਿਗਆਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹਨ। ਵਿਗਆਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਾਦੂ ਦਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਪਤੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵਿਗਆਨ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ।

ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਖਾਸ ਪਤੰਗ (ETV Bharat)

ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਤੰਗ ਲੰਘਾਉਣਾ..

ਡਾ. ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੰਗ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਘਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੂਈ ਦੇ ਨੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਲਿਮਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਮਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲਿਮਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਲਿਮਕਾ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ।

ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ

ਡਾ. ਸਹਿਗਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਤੰਗ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGGED:

ARTIST DAVINDER PAL SINGH SEHGAL
KITE MAKER
CHANDIGARH
ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਤੰਗਾਂ
Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.