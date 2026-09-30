ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੱਧ ਬਰਬਾਦੀ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਅ, ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : September 30, 2026 at 3:41 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 9ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਵੀਕ 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਰਤੋ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 9ਵਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਵੀਕ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਵਰਤੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 156 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 308 ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ
ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਕਰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18.9 ਰੁਪਏ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।"
'ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਖਰਚੇ ਜਿਆਦਾ'
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2015 ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਿਰਫ 6.3 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2022 ਅਤੇ 23 ਦੇ ਦੌਰਾਨ 28 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਜਿਆਦਾ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ ਸਲਾਨਾ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਬੋਰਵੈਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ।
ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਟਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕੌਮੀ ਵਾਟਰ ਵੀਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਣਾ ਹੋਣ ਭਾਵੇਂ ਵੇੜੇ ਧੋਣਾ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਇਸੇ ਸਭ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ
ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ?
ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚਾਰ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਭਾਵ ਕਿ ਬਿੱਲ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"
ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਫਲੈਟ ਟੈਰਿਫ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੋਵੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਟਰ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।"
ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ
ਡਾਕਟਰ ਜਸਦੀਪ ਕੌਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਖਪਤ ਵਾਲੇ ਉੱਚ-ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਫਲੈਟ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਤਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਵਿੱਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ (LMC) ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਥਿਰ ਮਾਲੀਆ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੰਭਾਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੌਲਯੂਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੀਟਰਾਂ ਜਾਂ ਕੀਮਤ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੀਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਲਾਗਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਵੇਗੀ।
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