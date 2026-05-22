ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਪਸ਼ੂ ਬੇਹਾਲ ! ਕਿਵੇਂ ਰੱਖੀਏ ਖਿਆਲ ? ਵੇਖੋ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਰਿਪੋਰਟ

ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਬੇਹਾਲ ਹੈ। ਪਾਲਤੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਲਈ ਮਾਹਰ ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

EFFECTS OF HEAT ON ANIMALS
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 22, 2026 at 8:10 PM IST

Updated : May 22, 2026 at 8:18 PM IST

ਲੁਧਿਆਣਾ: ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਪਸ਼ੂਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬੇਹਾਲ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਘਟਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਾਹਰ ਵੈਟਨਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

'ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ'

ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਕੀਮਤ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ। ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।

ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ


'ਪ੍ਰਜਣਨ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ'
ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਰਨਰੀ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬ੍ਰੀਡਿੰਗ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹੀਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਮੱਝਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਪ੍ਰਜਣਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।'

ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਨਾਲ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ


ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮੱਝ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਡਿਗਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ 45 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਢਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫੁਵਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਝਾ ਲਈ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਰਬੜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।- ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਾਹਰ ਵੈਟਨਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਵਧੀਆ ਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ

'ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਖ਼ਾਸ ਸਲਾਹ'

ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੋਸ਼ਟਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੇਕਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫੈਟ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਟ ਸਬੰਧਿਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਪਤਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ।'

ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ



ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਢਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਪਮਾਨ ਵੀ ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੈੱਡਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਅਤੇ ਢਲਦੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਧੁੱਪ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਵਾਦਾਰ ਢਾਰੇ ਹੋਣ, ਬੱਬਲ ਸ਼ੀਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪੀਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।- ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਮਾਹਰ ਵੈਟਨਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ

ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਗਾਵਾਂ

'ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ'

ਵੈਟਨਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸਿਰਫ ਗਾਵਾਂ ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਛੜੇ ਅਤੇ ਕਟੜੂ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬਛੜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਵਜ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਘਟਣ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।'

ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ
