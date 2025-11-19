ETV Bharat / state

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

murderer ex army Soldier
ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 19, 2025 at 1:17 PM IST

4 Min Read
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਤਨੀ ਅਕਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੱਸ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ

ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਾਰਡ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਗੁੱਥੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਕੇ 47 ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਕੀਮ ਨੰਬਰ 7 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲਈ।

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ (Etv Bharat)

ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਵਾਰਦਾਤ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਪਤਨੀ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਲ 2016 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਕੋਲ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2020 'ਚ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨੀ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੱਚ 'ਚ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ।"

ਇਹ ਰਾਤ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਇਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਉਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੋ ਮੰਜ਼ੇ 'ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਉੱਠਣ ਹੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਥੇ ਫਲੈਟਾਂ 'ਚ ਆਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰੰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਆਏ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। - ਮ੍ਰਿਤਕ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ

ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਰਦਾਤ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।"

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਕਲੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਪੈਸਕੋ ਰਾਹੀ ਗਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਥੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਿਆਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਸੱਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। -ਆਦਿੱਤਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ

ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ

ਐਸਐਸਪੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਆਰਟਾਂ 'ਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਥੇ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਜਦੋ-ਜਹਿੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਮੁੱਢਲੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕੁਆਰਟਰਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਲਾੱਕ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਗੋਲ਼ੀ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।"

