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ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ: ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।

SON BEATS UP ELDERLY FATHER
ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 13, 2026 at 2:32 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

75 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਉੱਤੇ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂ। (ETV Bharat)

ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ

75 ਸਾਲਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਡੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

SON BEATS UP ELDERLY FATHER
ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ (ETV Bharat)

ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਮਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।" ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਪੁੱਤਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਪੀੜਤ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਥਾਣਾ ਬਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

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ਪੁੱਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
SON BEATS UP ELDERLY FATHER

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