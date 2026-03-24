EXPLAINER: ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਵਿਗਾੜੀ ਖੇਡ ! ਜਾਣੋ, AAP ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਗਾੜਨਗੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ? ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਵਧੀਆਂ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ? ਪੜ੍ਹੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ...

ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਵਿਗੜ ਨਾ ਜਾਵੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਖੇਡ? ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 24, 2026 at 11:43 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਹੋਈ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2026 ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਡੂੰਘੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਿਧਰੇ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਸੰਕਟ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਕੀ ਇਹ ਘਟਨਾ 'ਆਪ' ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨਿਭੜੇਗੀ ? ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ, ਪਿਛਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਇਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਵਾਦ: ਆਖਿਰ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ?

ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵੇਅਰਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਨੇਜਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 21 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਲਫਾਸ (ਜ਼ਹਿਰ) ਨਿਗਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਇੱਕ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ: "ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਸਲਫਾਸ ਖਾ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ।"

ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ 'ਤੇ ਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ?

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਮਲਾ ਗੋਦਾਮਾਂ (Warehouses) ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰੰਧਾਵਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਸ ਜੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ ਸਨ। ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ 'ਤੇ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਝੂਠਾ 'ਕਬੂਲਨਾਮਾ' ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ

ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ (KAP Sinha) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ (BNS ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 109, 351(3), 3(5)) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। 23 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।

ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਘੇਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸੀਐਮ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

  • ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ: ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ "ਸਰਕਾਰੀ ਕਤਲ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਧਾਰਾ 302 (ਕਤਲ) ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਹਿਜ਼ 'ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ' ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।
  • ਕਾਂਗਰਸ: ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਾਂਸਦ ਗੁਰਜੀਤ ਔਜਲਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
  • ਭਾਜਪਾ: ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਆਪ ਲਈ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਂਸਦ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।'

‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ

ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, "ਜਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ?" ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਲਤੇਜ ਪਨੂੰ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪ੍ਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਰੀਪੋਸਟ ਕੀਤਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਗਨਦੀਪ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਕਾਤ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ।"

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰਗਾਮੀ ਅਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਸੱਤਾ ਧਿਰ ‘ਆਪ’ ਉੱਤੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀ ਝੂਠ ਬੋਲੋ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੂਲੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2027 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚਣਗੇ।"

ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਵਰਗੇ ਕਾਬਿਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੁੱਖੀ ਹੋ ਕੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਗਨਦੀਪ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨ, ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਸੀਟਿੰਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਸਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਖੱਟਕੱੜ ਕਲਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਬਸੰਤੀ ਰੰਗ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਈ ਮਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। - ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ

“ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ”

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋਈ। ਐਫਆਈਆਰ ਵਿਚ ਜੋ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਸਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।"

"ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਮਸਲਾ"

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿਚ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।‘ਆਪ’ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੰਡਾ ਦੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪੈਂਚਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ’ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਾਵੁਕ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। - ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ

“ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਹਾ”

ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤੱਕ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡੀਐਮ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਲਾਸ 1 ਅਫ਼ਸਰ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰੇ ਸੱਦ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਗਗਨਦੀਪ ਰੰਧਾਵਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਗੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਵਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਗੱਡੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ।"

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੇ?

ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਪਹਿਲੇ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਕਿ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ' ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਦੇ ਕਈ ਨੇਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ...

  • ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ (ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ): ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਖੁਦ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
  • ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ (ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ): ਇੱਕ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ (Extortion) ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਰਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਵਰੀ, 2023 ਵਿੱਚ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
  • ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ (ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ): ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮੁਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾਈ।
  • ਅਮਿਤ ਰਤਨ ਕੋਟਫੱਤਾ (ਵਿਧਾਇਕ): ਬਠਿੰਡਾ ਦਿਹਾਤੀ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ (ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ): ਖਰੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
  • ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ (ਵਿਧਾਇਕ): ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭਰਾਜ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ।
  • ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ (ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ): ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਜਿਣਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮਈ, 2024 ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
  • ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ (ਵਿਧਾਇਕ): ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗੱਜਣਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ, 2024 ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਫਰੌਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੀ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣੇਗਾ?

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2027 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 2026 ਦਾ ਇਹ ਸਾਲ ਇੱਕ "ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ" ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਲਾਲਜੀਤ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ "ਬਦਲਾਅ" ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ, ਇੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।"

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹਿਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਭੁੱਲਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਪਾਕ-ਸਾਫ਼' ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੌਫ਼ਨਾਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ।"

DM GAGANDEEP RANDHAWA SUICIDE CASE
EX MINISTER LALJIT BHULLAR ARREST
ASSEMBLY ELECTION 2027
ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
AAP ELECTION 2027 STRATEGY

