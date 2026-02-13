ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਸਪੈਸ਼ਲ: 'ਕਬੂਤਰ' ਵਾਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ

ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਸਪੈਸ਼ਲ: 'ਕਬੂਤਰ' ਵਾਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, 14 ਫ਼ਰਵਰੀ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Published : February 13, 2026 at 5:20 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 14 ਫਰਵਰੀ ਯਾਨੀ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੇਜ਼ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਦੇ ਖੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਣਕ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 35 ਜਿਸਨੂੰ 'ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ' ਵਜੋਂ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮਹਿਕਾਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੂੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਗੁਲਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਿਵੇਕਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ, ਚਾਕਲੇਟਾਂ, ਪਰਫਿਊਮ ਅਤੇ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਉਛਾਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਰੁੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਓ 'ਕਬੂਤਰ' ਵਾਲਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੁੱਸਣਾ ਮਨਾਉਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟਨਰ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਮੌਕੇ ਰੁੱਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਥੋੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਗੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਗੁਲਾਬ ਜੋ ਕਿ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹੁੰਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੋਰੀ-ਛਿਪੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਖਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਚੋਰੀ ਛਿਪੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਡੀ ਬੀਅਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਫੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਿਆਰੀਆਂ
ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਕੈਫੇ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਡਿਨਰ ਲਾਈਵ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਅਤੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨਿਊ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਆਫਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੁਕਿੰਗ ਫੁੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮ
ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਕਾਂ, ਮਾਲਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਸ਼ਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਵਰਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕਣ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੈਲੇਨਟਾਈਨ ਡੇਅ 2026 ਪਿਆਰ, ਮਸਤੀ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਫਿਜ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
