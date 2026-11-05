'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ, ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਜਾਰੀ, ਕਰੀਬੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਮੋਗਾ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
Published : November 5, 2026 at 2:55 PM IST
ਮੋਗਾ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ 28 ਤੋਂ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੜਕਸਾਰ ਕਰੀਬ 3 ਵਜੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੋਗਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 28 ਤੋਂ 30 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੋਗਾ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ 7 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਗਾ ਦੇ ਜੀ.ਟੀ. ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਫਲੈਟ, ਦੁਸਾਂਝ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਕੋਠੀ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿੱਕੀ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਵੇਦਾਂਤ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਘਰ, ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਦਾ ਆਯੂਸ਼ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਸਥਿਤ ਸਹੁਰਾ ਘਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ ਪੇਕਾ ਘਰ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਿਬੜਾ ਸਥਿਤ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਰਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਐਨਐਚ-754A ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਈਸੀਆਈਆਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ 'ਆਪ' ਵਰਕਰ ਘਰ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਆਖਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਗੇ।- ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਆਗੂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੰਗ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, "ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾ ਡਾ. ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
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