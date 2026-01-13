ETV Bharat / state

ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ, 2 ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।‌ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਪੁਲ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ।

ENCOUNTER POLICE AND GANGSTERS
ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 13, 2026 at 2:01 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜ-ਤਾੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।‌ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਪੁਲ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ। ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।‌ ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੈਂਗ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਪਿਸਤੌਲ, ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ ਸਮੇਤ 1 ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ।‌ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਰਨਾਲਾ-ਰਾਏਕੋਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਪੁਲ ਕੋਲ ਵਾਪਰੀ। (ETV Bharat)

ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਘੇੜਾ ਪੁਲ ਕੋਲ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਉਸ ਉੱਪਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਾਲ ਬਾਲ ਬਚ ਗਏ। ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਕਰਮ ਖ਼ਾਨ ਉਰਫ ਆਕੂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੇ ਸਾਥੀ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।"

ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਉਰਫ਼ ਆਕੂ ਅਤੇ ਦੀਪੂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।

ENCOUNTER POLICE AND GANGSTERS
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਿਰੋਹ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ (ETV Bharat)

"ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਉਰਫ ਆਕੂ ਦੀ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਤਸਕਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਫੜੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀਪੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ।" -ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ,ਐਸਐਸਪੀ


ਉਪਰੋਕਤ ਫੜੇ ਗਏ ਗੈਂਗ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਿਸਟਲ, ਜਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, ਖਾਲੀ ਕਾਰਤੂਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਸੰਧੂ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਦੋ ਗੁੱਟ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਰਮ ਖਾਨ ਉਰਫ ਆਕੂ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜ਼ਿਸ ਸੀ। 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਐਸਐਸਪੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਫਰਾਜ ਆਲਮ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਕਟੀਵਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

BARNALA POLICE
POLICE ENCOUNTER
ਬਰਨਾਲਾ ਪੁਲਿਸ
ਬਰਨਾਲਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ
BARNALA ENCOUNTER

