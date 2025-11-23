ETV Bharat / state

ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਕਾਉਂਟਰ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਖ਼ਮੀ,ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ

ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ENCOUNTER IN PATIALA
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਕਾਉਂਟ, ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਜਖ਼ਮੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 23, 2025 at 8:00 PM IST

2 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮੱਖਣ ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਉਰਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸ਼ੂਟਰ ਜਖ਼ਮੀ,ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)


'ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ'

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲ (ਪਿੰਡ ਰੋਗਲਾ ਨੇੜੇ) ਤੋਂ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਭਾਰੀ ਅਸਲੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੇਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਵਿੰਦਰ ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵੇਂ ਉੱਤੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਸਨ।"

ENCOUNTER IN PATIALA
ਅਸਲਾ ਬਰਾਮਦ (ETV Bharat)

"ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਵਾਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ੂਟਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਪਈ।"- ਵਰੁਣ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਸਐਸਪੀ

ENCOUNTER IN PATIALA
ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਕਾਉਂਟ (ETV Bharat)

'ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ'

ਐਸਐਸਪੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋ ਦੋ ਪਿਸਤੌਲ (30 ਬੋਰ), ਪੰਜ ਰੌਂਦ ਅਤੇ ਪੰਜ ਖਾਲੀ ਖੋਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਤਫਦੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਾਜਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਵਪਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।'

TAGGED:

ENCOUNTER BAMBIHA GANG SHOOTERS
PATIALA POLICE
2 ACCUSED INJURED
ਬੰਬੀਹਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ੂਟਰ ਜਖ਼ਮੀ
ENCOUNTER IN PATIALA

ETV Bharat Logo

