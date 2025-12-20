ETV Bharat / state

ਬੂਥਲੈਸ ਟੋਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ, ਦਿੱਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੂਥਲੈਸ ਟੋਲ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Boothless Toll Scheme
ਬੂਥਲੈਸ ਟੋਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 20, 2025 at 4:43 PM IST

2 Min Read
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੂਥਲੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਤੋਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਟੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਬੇਰਜ਼ੁਗਾਰ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੂਥਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਵੇ।

ਬੂਥਲੈਸ ਟੋਲ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ (Etv Bharat)

ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਟੋਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਡਾਕੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ।"

ਬੂਥਲੈਸ ਟੋਲ ਸਕੀਮ (Etv Bharat)

ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਲ

ਟੋਲ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ "ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਬੂਥਲੈਸ ਟੋਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਟੋਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਤਰਣ ਲੱਗਿਆ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤੇ ਬੂਮ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ। ਆਮ ਟੋਲ ਟੈਕਸਾਂ 'ਤੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ।"

