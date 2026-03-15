ਜੀਡੀਪੀ 'ਚ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ MSME ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬੋਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ?
ਟਰੇਡ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਸ ਵੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Published : March 15, 2026 at 11:20 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਟਰੇਡ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਹੇਠ ਐਮਐਸਐਮਈ ਅਤੇ ਟਰੇਡਰਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਹੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਐਮਐਸਐਮਈ ਸੈਕਟਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਪਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਅੱਜ ਮੋਬਾਇਲ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।'
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ MSMEs
ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੇਡ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਐਮਐਸਐਮਈ ਹੈ ਸਿਰਫ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਖੰਨਾ ਬੱਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਹਿਮਾਚਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਐਮਐਸਐਮਈ ਟਰੇਡਰਸ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮੀ ਨੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮਐਸਐਮਈ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਜਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਵਿਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਐਮਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੇਹ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਕਰ ਸਕਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਗੇ ਨਾ ਕਿ ਲੈਣ ਵਾਲੇ।'
ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮਾਰਕਿਟ ਮੁਖੀ ਗੁਰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਉਹ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਬਾਇਓਮਾਸ ਆਦਿ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਪ੍ਰਾਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪਾਪੁਲਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅਪਨਾਅ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਨ।