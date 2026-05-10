ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ, ਜਾਣੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੋਏ ਹਿੱਟ ਜਾਂ ਫਲਾਪ
ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ...
Published : May 10, 2026 at 2:53 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਂ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਵੁਕ ਅਪੀਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇਸ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਾਂਭਣ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਖ਼ਾਸ?
'ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ' ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ "ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਅਤੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ" ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸੂਬਾ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਆਰਥਿਕ ਬਦਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ।
- ਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਗਿਰਾਵਟ: ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਅਨਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ।
- ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਨਜ਼ਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਖ਼ਲਾਅ।
ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਆਗੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁਟ ਕਰ ਸਕੇ।
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਜਨਤਕ ਅਪੀਲ ਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ, "ਕੀ Diljit Dosanjh ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?" ਤਾਂ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਥੋੜੇ ਪਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ... ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ..ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹਾਂ...ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।"
ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼?
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੰਚ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਕੈਰੇਕਟਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੰਗੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਸਾਫ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।"
'ਸਾਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ'
ਦਿਲਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਐਕਸ ਸਰਵਿਸਮੇਨ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਜੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਦਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ-ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਮਕਬੂਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਹੈ ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ?
ਜਾਗੋ ਪੰਜਾਬ ਮੰਚ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੰਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਬਕਾ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ-ਚਾਂਸਲਰ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
"ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਰਾਜ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੌਧਿਕ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।"- ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਬੋਪਾਰਾਏ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ
ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਡੱਟ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲ਼ ਕੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਫਿਲਮ 'ਪੰਜਾਬ 95' ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ 'ਸਰਦਾਰਜੀ-4' ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਦੇ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 1 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆ ਪੇਚਾ
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਨਸਰਟ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ "Aura-2026" ਟੂਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਲਗਰੀ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਕਾਨਸਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਚੱਲੋ," ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ 'ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ' ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ੋਅਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, "ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਗਿਆ', ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ (ਵਿਦੇਸ਼) ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 'ਗੱਦਾਰ' ਜਾਂ 'ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਮਰਥਨ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਆਰ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਰਗੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਗਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਦੂਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨਸਰਟ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਅੰਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸੋਚ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ।" ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵੀ ਦਿਲਜੀਤ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਜਦੋਂ ਸੱਚੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉੱਡਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੌਖਲਾਹਟ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ।"
दिलजीत दोसांझ जैसे कलाकार सिर्फ़ गायक नहीं, बल्कि पंजाबी संस्कृति, भाषा और भारत की पहचान को विश्व स्तर पर गौरवान्वित करने वाले सांस्कृतिक दूत हैं। उनके कॉन्सर्ट में खालिस्तानी कट्टरपंथी तत्वों द्वारा हंगामा करना और बाधा उत्पन्न करना बेहद निंदनीय और चिंताजनक है।— RP Singh National Spokesperson BJP (@rpsinghkhalsa) May 7, 2026
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਨੇ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀ ਅਦਾਕਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
- ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਕਲਾਕਾਰ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 17ਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ: ਗਾਇਕੀ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫ਼ਲ ਮਹਿਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਉਹ 2022 ਵਿੱਚ ਖਰੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਫੇਰਬਦਲ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ: ਬਲਕਾਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਪਰ ਹਾਰ ਗਏ। 2016 ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੜ 'ਆਪ' ਵਿੱਚ ਪਰਤੇ ਅਤੇ 2022 ਵਿੱਚ ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਈ।
- ਦੇਵ ਮਾਨ: ਦੇਵ ਮਾਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਸਨ। ਉਹ ਕਰੀਬ 14 ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਗਾ ਥੀ ਥਾਨ ਡੁਓਂਗ ਵਿਅਤਨਾਮੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੇਵ ਮਾਨ ਦਾ 'ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਓ' ਗੀਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। 2022 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵ ਮਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰੀਬ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ।
ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰ
ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਪੌੜ੍ਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੇ ਦੇ ਕੁਝ ਗਿਣਵੇਂ-ਚੁਣਵੇਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਵਾਰ ਸਾਂਸਦ ਬਣੇ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ।
- ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ: ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਦਿੱਗਜ ਅਦਾਕਾਰ ਵਿਨੋਦ ਖੰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ 'ਬਾਹਰੀ' ਸਿਤਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ 4 ਵਾਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਂਅ ਕਮਾਇਆ।
- ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਭਦੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮ ਧੁਰੰਦਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਗੀਤ ਕਾਫੀ ਮਕਬੂਲ ਹੋਇਆ ਹੈ।
- ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ: ਧਰਮਿੰਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ, ਪਰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
- ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ: ਸੂਫ਼ੀ ਗਾਇਕ ਹੰਸ ਰਾਜ ਹੰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ) ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ 2019 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 2024 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੇ ਸਨ।
HIT ਕਲਾਕਾਰ, FLOP ਸਿਆਸਤਦਾਨ
ਨਾਕਾਮ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ।
- ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ: ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਫਾਲੋਇੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ।
- ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ: ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਮਾਣਕ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ।
- ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕਾ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਈਆਂ, ਪਰ ਚੋਣ ਸਫ਼ਲਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
- ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ 2016 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਕਨਵੀਨਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਲੜੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਦੋਸਤ ਕਰਮਜੀਤ ਅਨਮੋਲ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ।
- ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ: ਜੱਸੀ ਜਸਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 2014 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਪਰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ।
- ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਅਦਾਕਾਰਾ ਸੋਨੀਆ ਮਾਨ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ: ਪੰਜਾਬੀ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
'ਕਲਾਕਾਰ ਸਭ ਦਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ'
ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ "ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਬੰਧਤ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਬੌਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਅਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਾਕਾਰ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਬਣੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਲਈ ਪਚਾਉਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
