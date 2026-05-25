"ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ", ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਈ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਈਮੇਲ
ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ- ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
Published : May 25, 2026 at 3:43 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪਹਿਲਾ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਸਣੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1.11 ਉੱਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਤੋਂ 9:11 ਉੱਤੇ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ
ਇਹ ਮੇਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 7:28 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਆਂ। ਨਿਗਮ ਦਫਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਮੇਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਡੀ ਉੱਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੇਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਬ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਮੇਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਬੰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਇਸ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਧਮਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਮੇਲ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੇਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਨਿਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।