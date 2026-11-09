ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ 'ਤੇ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸੰਕਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਬਣੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਅਮਨਦੀਪ ਗੋਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Published : November 9, 2026 at 5:35 PM IST
ਬਠਿੰਡਾ: ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ
ਆਧੁਨਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸੈਂਸਰ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ਡ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਕੈਨਿਕ ਆਵਾਜ਼, ਕੰਪਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਖ਼ਰਾਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਿਆ
ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਧਮ ਸਿੰਘ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਡੈਂਟਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ "ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।"
ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਘਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਦਾਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਨਰ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਕੈਨਿਕ, ਤਰਖਾਣ, ਲੁਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਬਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਵਾਇਤੀ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
"ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਕੰਮ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ।"-ਮਕੈਨਿਕ
ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਦਿਵਸ ਸਿਰਫ਼ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਅਤੇ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਿਰਤ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਸਿੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ।
ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜੇਕਰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਾਇਤੀ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ।