ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕਰਾਂਗੇ ਪਰਚਾ
ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।
Published : April 6, 2026 at 7:16 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲ ਦਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ।
ਆਪ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ
ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ "ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਉਣਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਚਾਉਣਾ ਪੈਣਾ! ਰੈਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਪਰ ਉਸੇ ਰੈਲੀ ਵਾਸਤੇ 'ਸਿੱਧੀ ਕੁੰਡੀ' ਲਾ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਗੜਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ।"
‘ਫੜੀ ਗਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ’
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਊਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਨਰੇਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤਾ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਬੱਸਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ, ਪਰਚਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਗਜ ਤੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਓ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਧਰ ਜਾਵਾਗੇ ? ਬਣਾਉ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਸਖਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਆਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁਫ਼ਤ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ 90 ਫੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।"
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਲਕੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ "ਮੈਨੂੰ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੱਜੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਇੰਨੇ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇਖ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁੰਡੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਊਡ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੱਖੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਥੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਅਕੈਡਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਉਥੇ ਕੋਚਿਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਥੇ ਮੀਟਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੰਡੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਲੱਡ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਬ੍ਹ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਣ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਈਆ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੁੰਡੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੋਈ ਹੈ।"