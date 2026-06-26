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ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ, ਬਿੱਲ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਕੱਟੀ ਸੰਘੇੜਾ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੱਪ

ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ।

ELECTRICITY PROBLEM
ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : June 26, 2026 at 7:06 PM IST

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ਬਰਨਾਲਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੰਘੇੜਾ ਸਥਿਤ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਮੀਟਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਫੂਕ (ETV Bharat)

"ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ"

ਪਿੰਡ ਠੁੱਲੇਵਾਲ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੋਕਨ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਕਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 60 ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"

"ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਖ਼ੁਦ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਰੇਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ (ਡੀਜ਼ਲ) ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਆਮ ਜਨਤਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਕਰੇਗੀ? ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਖ਼ੁਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।"- ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ

ELECTRICITY PROBLEM
ਸੇਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਲੋਕਾਂ ਭੀੜ (ETV Bharat)



" ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ"

ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਂਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਭਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ (ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਆਦਿ) ਮੰਗੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲਿਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨੈੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"




ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀ-ਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਹੈ।

ELECTRICITY PROBLEM
ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ (ETV Bharat)

ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਓਪਰੇਟਰ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ 7% ਡੀਜ਼ਲ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਨਰੇਟਰ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮੇਲ (Email) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।"

"ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਉਂ ਖ਼ਰਾਬ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।" -ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਓਪਰੇਟਰ

TAGGED:

ELECTRICITY PROBLEM
SEWA KENDRA IN VILLAGE SANGHERA
PEOPLE ARE WORRIED
ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਘੇੜਾ
ELECTRICITY PROBLEM AT SEWA KENDRA

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