ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਮਚਿਆ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ, ਹੋਇਆ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ, ਹਾਦਸੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ
ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਜਦੀਨ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ?
Published : September 30, 2026 at 12:03 PM IST
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਜ਼ੀਰਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਬਾਬਾ ਮੋਜਦੀਨ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ’ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ‘ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦੁਕਾਨ
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ਅੰਦਰ ਪਟਾਖੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਾਪੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦਾ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੜਕਸਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਘਟਨਾ
ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛਿੰਦਾ ਬੁੱਕ ਸਟੋਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੁਕਾਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਮਾਨ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।" ਫਿਲਹਾਲ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਮਗਰੋਂ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੱਗ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਫੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।- ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਰਭਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
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