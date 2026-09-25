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ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਝੋਲਾ ਖੋਹ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਲੁਟੇਰੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬੇਬੇ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਕਾਂਡ !

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਉਡਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ।

Elderly woman robbed in broad daylight in Jagraon
ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ (etv bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 25, 2026 at 8:20 PM IST

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ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜਗਰਾਓਂ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਦੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲਾ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਝੋਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕੈਦ (etv bharat)

ਭਰੇ ਬਜ਼ਾਰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ

ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਲਾ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਵਾਰਦਾਤ

ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਤੋਂ 20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਜਗਰਾਓਂ ਲੈ ਗਈ।

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

"ਮੈਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂਦੀ-ਜਾਂਦੀ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਤੇ ਆਏ ਦੋ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਲਿਫਾਫਾ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਉਸ ਲਿਫਾਫੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰੁਪਏ, ਮੋਬਾਇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ। ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।" -ਪੀੜਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ

ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ

ਵਾਰਦਾਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।"

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