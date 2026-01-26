ETV Bharat / state

ਬੇਖੌਫ਼ ਲੁਟੇਰੇ ! ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ, ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ

ਖੰਨਾ ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖੋਹ ਦਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵੀਡਿਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Khanna robbery case
ਖੰਨਾ ਲੁੱਟਖੋਹ ਮਾਮਲਾ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 26, 2026 at 7:19 PM IST

ਖੰਨਾ: ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਲਹੇੜੀ ਰੋਡ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਝਪਟਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਾਲੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ (Etv Bharat)

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟ

ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੈਦਲ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਰਵਿੰਦਰਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਢੱਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਾਲੀ ਝਪਟ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੂਜੇ ਕੰਨ ਦੀ ਵਾਲੀ ਝਪਟਣ ਲੱਗਾ, ਤਾਂ ਮਹਿਲਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਰਾਹਗੀਰ ਉੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁਟੇਰੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਏ।"

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਖੰਗਾਲੀ ਗਈ। ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੜੀ ਜੋੜਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਇਕਲੋਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫ਼ਰਾਰ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ

ਸਿਟੀ ਥਾਣਾ ਦੇ ਐਸਐਚਓ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟਖੋਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਗਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰੇ ਗਿਰੋਹ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਦੀ ਸੀ।"

TAGGED:

ਖੰਨਾ ਲੁੱਟਖੋਹ ਮਾਮਲਾ
KHANNA ROBBERY CASE
LUDHIANA KHANNA NEWS
ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਲੁੱਟ ਮਾਮਲਾ
KHANNA ROBBERY

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

