ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ

ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕਾਤਲ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ।

ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਜ਼ੂਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ, ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ (Etv bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 29, 2026 at 3:14 PM IST

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਰਦਾਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਕਲੋਨੀ 'ਚ 65 ਤੋਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਵੀਨਾ ਰਾਣੀ ਦਾ ਅਣਪਛਾਤੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਤਲ ਫਰਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੂਈ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਧੀ ਸਿੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ।

ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ (Etv Bharat)


ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ

ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਧੀ ਸਿੰਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਬੈੱਡ ’ਤੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲ੍ਹਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 2 ਮੂੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਤ ਹੀ ਕਿਤੇ ਛੱਡ ਆਇਆ ਅਤੇ ਆਕੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਮੇੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਿਲਾਈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਬੀਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਹਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।'

'ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਕਿਰਾਏਦਾਰ'

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਿੰਟੂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਘਟਨਾ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖਦ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਡੀਸੀਪੀ ਸਿਟੀ-2 ਸ਼੍ਰੀਵਨੀਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ '2 ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜਤਾਲ ਜਰੂਰ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।' ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਬਜ਼ੂਰਗ ਔਰਤ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

