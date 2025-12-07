ਮੇਲੇ ’ਚ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਭੱਠੀ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਜਵਾਕ ਅਣਜਾਣ
ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੇਬੇ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਠਿੰਡਾ: ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਚਾਰ ਰੋਜ਼ਾ ''ਮੇਲਾ ਜਾਗਦੇ ਜੁਗਨੂੰਆਂ ਦਾ'' ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਾਨ-ਪਾਣ ਦੀਆਂ ਸਟਾਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੰਨ-ਸੁਵਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋ ਮੇਲੇ 'ਚ ਪੁਰਾਤਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਭੁੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਮਾਤਾ
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੈਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਚ ਪੋਪਕੋਰਨ ਵੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਮੇਲੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਉੱਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹਰਿ ਰਾਏਪੁਰ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ 40 ਤੋਂ 45 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਪੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਪੂਰ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਰਾਰਾ ਖਾਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਲੇ ਹੋਏ ਖਾਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭੱਠੀ 'ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਤੇਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਗਰਮ ਰੇਤੇ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਭੁੰਨਕੇ ਵੇਚਦੀ ਹਾਂ। ਭੱਠੀ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।'
ਸਿਹਤ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ
ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੋਂ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 'ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਦ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਲੇ ਹੋਏ ਭੱਠੀ ਦੇ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲੇ ਜਾ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਥੋਂ ਹੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।