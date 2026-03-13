ETV Bharat / state

ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ

ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਅ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਹੀ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕੀਤਾ।

heart attack while waiting in line at an LPG gas
ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 13, 2026 at 4:21 PM IST

ਬਰਨਾਲਾ: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ 'ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਗਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਕਸਬਾ ਸ਼ਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 66 ਸਾਲ ਦਾ ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵਰਾਜ ਮਿੱਤਲ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦਾ 25ਵਾਂ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ (Etv Bharat)

ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਰੌਬਿਨ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਭੂਸ਼ਣ ਕੁਮਾਰ, ਸਿਲੰਡਰ ਭਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਾਇਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਾਈ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।"

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਖਫਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਏ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ।

File photo of Bhushan Kumar Mittal
ਭੂਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਮਿੱਤਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ (Etv Bharat)


ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ "ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲਾਈਨ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।"

