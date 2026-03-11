ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲੈਕੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ

ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਲੈਕੇ ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਚੜਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾਇਆ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਨੋਟਿਸ, ਜਾਣੋ ਕਾਰਨ
ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਛੱਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ: ਪਰਿਵਾਰ ਉਸਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ।
Published : March 11, 2026 at 5:00 PM IST
ਬਰਨਾਲਾ: ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੁੱਲਮਸਰ ਵਿਖੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਕੋਠੀ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਪੀਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨੋਟ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੋਠੀ 'ਤੇ ਚੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੁਖੀ ਮਨ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਰਪੰਚੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਗੋਂ ਜੋ ਸੜਕ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮਿਨਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ 1966 ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ"
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਿਛਲੀ ਲੰਘੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੋਠੀ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਸਪਰੇਅ ਦੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਿਣਤੀ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਸਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਪਰੇਅ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਠਿਆਂ ਉੱਪਰ ਚੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ...
ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਓੰਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਲਈ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ, ਐਬੂਲੈਂਸ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਬਣੇ।"