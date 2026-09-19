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ਮਾਰਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ?, ਮੱਚ ਗਿਆ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ !

ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਖੂਨੀ ਝੜਪ, ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ।

AMRITSAR PANDORI VILLAGE MURDER
ਕੇਸ ਦੀ ਗਵਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2026 at 10:11 PM IST

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ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਟਾਂ-ਰੋੜੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਖੂਨੀ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰ ’ਤੇ ਇੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ 65 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ, ਸਿਰ 'ਚ ਇੱਟ ਵੱਜਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਮੌਤ (ETV BHARAT)



'ਪਰਿਵਾਰ ਅਦਾਲਤੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ'

ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਦੋਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਿਵਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਸ ਦੀ ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰ ਅਦਾਲਤ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਵੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਵੇਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਰੋੜੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਥਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਰੀ ਰੋੜਾ ਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਲੱਗਾ। ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'

ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ

ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫਰਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲ ਸਕੇ।



ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ

ਥਾਣਾ ਚਾਟੀਵਿੰਡ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰੰਜਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਰਾਸ ਕੇਸ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮ੍ਰਿਤਕਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਗਵਾਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।'

ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ

ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGGED:

AMRITSAR PANDORI VILLAGE
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ਪਿੰਡ ਪੰਡੋਰੀ ਕਤਲ
ਗਵਾਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਕਤਲ
AMRITSAR PANDORI VILLAGE MURDER

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