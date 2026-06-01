ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ: ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਤਲ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
Published : June 1, 2026 at 7:10 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਕਾਤਲ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅੰਦਰੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈਆ ਸਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਜੋੜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਹਰਕਤ ਕੈਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।
"ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ"
ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਗਰਾਰੀ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ।
"ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਿਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਤੇ ਪਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।" -ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿਹਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਅਕਸਰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈਸਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਬਦਲ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਕੇ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਗਹਿਣੇ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।"