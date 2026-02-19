ETV Bharat / state

ਸਿੱਖਿਆ ਕ੍ਰਾਂਤੀ! ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਵਾਂਝੀ, ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਪਰਿਵਾਰ

ਬਰਨਾਲਾ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...

Barnala Girl Student News
ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਵਾਂਝੀ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 19, 2026 at 8:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਬਰਨਾਲਾ: ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਵਾਂਝੀ (Etv Bharat)

ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰਿਵਾਰ

ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ

ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਹਨ। ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਲੜਕੀਆਂ ਇਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸਨ।

ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅਕਸਰ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਰੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਧੀ ਦਾ ਦਸਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਕਟਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਬੂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਬੇਇਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਸੀਟ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"

Barnala Girl Student News
ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਪੇਪਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਵਾਂਝੀ (Etv Bharat)

ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ

ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਉਹ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੰਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਕਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।"

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਪੱਖ

ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓਣ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਰਨਾਲਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਬਰਨਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

TAGGED:

ਬਰਨਾਲਾ ਸਕੂਲ ਖ਼ਬਰ
ਸ਼ਹੀਦ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲ
ਪਿੰਡ ਠੀਕਰੀਵਾਲ ਸਕੂਲ ਮਾਮਲਾ
GIRL 8TH EXAM CASE
BARNALA GIRL STUDENT NEWS

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.