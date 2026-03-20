Eid ul fitr 2026: ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਚੰਨ, ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਈਦ?
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ: ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
Published : March 20, 2026 at 11:08 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ (ਵੀਰਵਾਰ) ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਦੀਨੀ ਮਰਕਜ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਅਤੇ ਰੂਅਤੇ ਹਿਲਾਲ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ (ਚੰਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁਣ 21 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
"ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਚੰਨ"
ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ।
20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦਾ 30ਵਾਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਈਦ-ਉਲ-ਫਿਤਰ 21 ਮਾਰਚ (ਸ਼ਨੀਵਾਰ) ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਹੋਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਰਹਿਮਾਨੀ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਮੌਲਾਨਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇਮਾਮ ਸ਼ਬਾਨ ਅਹਿਮਦ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਈਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 7:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚੰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਈਦ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨਾ ਦਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੰਨ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਨ ਨਾ ਦਿਖਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੱਪੜੇ, ਸੇਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਦਿੱਲੀ, ਓਖਲਾ, ਸੀਲਮਪੁਰ, ਜਾਫਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧੀਆਂ, ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ।