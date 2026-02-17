27 ‘ਚੋਂ 18 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਛਾਪਾ
Published : February 17, 2026 at 6:04 PM IST
ਖੰਨਾ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲਾ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ "ਕਈ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ।"
27 ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੈਅ
ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮਿਲੇ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ 27 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਬੱਚੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਦਰਜਾ ਥੱਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਪੱਖੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਇੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 900 ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 26 ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਘਾਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇੰਟਰੈਕਟਿਵ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
4,500 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਜਲਦ
ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 4,500 ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਲਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਪਕ ਰੂਰਲ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ।"
ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ
ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।