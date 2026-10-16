ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ !

ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰ ਮੰਤਰ !
ਸਿੱਖਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : October 16, 2026 at 4:16 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰ ਨੇ ਸਟਰੈੱਸ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗੁਰ
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਕੂਲ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਮਯਾਬ ਹਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨੰਬਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੈ।"
"ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨੰਬਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਅਤੇ ਗੁਣ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।"- ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਧਾਇਆ ਹੌਸਲਾ-ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟਾਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ।"