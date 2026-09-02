ਈਡੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ; ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਬੂਤ, ਭਲਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
CM ਦੇ OSD ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ; AAP ਨੇ ED ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 'ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਤਾ'।
Published : September 2, 2026 at 2:35 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਨੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋੜਵੀਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਈਡੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ।
"ਕਠਪੁਤਲੀ ਪੁਲਿਸ FIR ਤੋਂ ਭੱਜੀ"
ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ED ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਏ ਕਿ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ, ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ 'ਤੇ FIR ਦਰਜ ਕਰੋ! ED ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀਆਂ Chats, Screenshots ਤੇ Certified Electronic Records ਦੇ ਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਏ! ਪਰ ਕਠਪੁਤਲੀ ਪੁਲਿਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਹਨੂੰ ਬਚਾ ਰਹੇ ਓ ਜਿਹਨਾਂ ਉਪਰ ਭਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ? ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ!"
👉 Guru Dokhi Bhagwant Mann must answer the people of Punjab!— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 1, 2026
👉 The ED has once again been forced to write to the Punjab Police, asking it to register an FIR against Rajbir Ghuman, Nitin Gohal and their associates!
👉 The ED has not merely made allegations. It has handed over… pic.twitter.com/Sufio77yNH
"3 ਚਿੱਠੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ FIR ਨਹੀਂ!"
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "3 ਚਿੱਠੀਆਂ। ਹੋਰ ਪੁਖ਼ਤਾ ਸਬੂਤ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ! ਈਡੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੈਟ, ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ੌਟਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਸੌਂਪੇ ਹਨ! ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ?"
3 LETTERS. MORE INCRIMINATING EVIDENCE. STILL NO FIR!— Sukhbir Singh Badal (@officeofssbadal) September 2, 2026
The ED has once again, for the third time, written to Punjab Police, asking them to immediately register an FIR against Nitin Gohil and other accused in this high profile corruption case that has rocked Punjab.
In fact, the… pic.twitter.com/wno30jlGwX
"ਕੀ ਇਹੀ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਮਾਡਲ?"
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ, "ਸੰਸਥਾਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੀ ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਮਾਡਲ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ FIR ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।"
Why’re @BhagwantMann & @DGPPunjabPolice not registering FIR against OSD to CM Rajbir Ghuman despite 3rd letter from ED to DGP Punjab in the matter of institutionalized #CORRUPTION ?— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) September 2, 2026
Is this the #KattarImandaar model of @ArvindKejriwal ?
We @INCIndia demand immediate FIR… pic.twitter.com/dfJw90k2lM
"ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੰਗੇ ਸਬੂਤ"
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਹਨ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੀ ਈਡੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੈਟਸ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਈਡੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਸਲ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜੇ। ਪਰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।"
ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੇਂਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ!— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 2, 2026
👉🏻 66-2 ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਾਸਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਚ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ
👉🏻 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ
👉🏻 ED ਨੇ ਨਾ ਜਾਂਚ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ… pic.twitter.com/24iGoJOC1k
"ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੋਤਾ"
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਬਦਨਾਮੀ ਦਾ ਹੱਥਕੰਡਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ! ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਈਡੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।"
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਵਰਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਖ਼ਬਰ ਚਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ED ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਲੀਟੀਕਲ ਵਿੰਗ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ED ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।— AAP Punjab (@AAPPunjab) September 2, 2026
- @KuldeepSinghAAP
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਅਤੇ… pic.twitter.com/HBul8wScN7
"ਈਡੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ"
'ਆਪ' ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ ਪੈਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ED ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਬਣਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ਰੋਕਣ ਲਈ ED ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।"
ਭਲਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।