ਈਡੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ED summons PSPCL chief over refund to Punjab minister Sanjeev Arora
ਈਡੀ ਦੇ ਲਪੇਟੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : May 18, 2026 at 10:47 AM IST

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

'ਪੇਸ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ'

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਸੰਤ ਗਰਗ (ਆਈਏਐਸ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ (ਅੱਜ) ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਤਰੇਹਨ ਅਤੇ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਅਤੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

PSPCL ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ED ਨੇ PSPCL ਦੇ CMD ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ED ਨੇ PSPCL ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਿਤੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਲਿਮਿਟਡ ਨਾਮ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ “ਹੈਂਪਟਨ ਕੋਰਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਕ” ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਿੰਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਰਿਫੰਡ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦਾ ਧਿਆਨ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਸੰਤ ਗਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ 1.97 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.87 ਕਰੋੜ) ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੋਡ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਾਏ ਗਏ ਲੋਡ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹1.87 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹੀ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗਰੰਟੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 9 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

