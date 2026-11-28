ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਿੱਲੋ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ ਬਰਾਮਦ
3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ FDR ਫ੍ਰੀਜ਼, WWICS ਅਸਟੇਟਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼।
Published : November 28, 2026 at 6:48 PM IST
ਮੋਹਾਲੀ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਡਬਲਯੂ.ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਥਿਤ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਡਰੀਮ ਮੀਡੋਜ਼-1' ਅਤੇ 'ਡਰੀਮ ਮੀਡੋਜ਼-2' ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 1 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇੱਟ (ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ 1,23,50,000 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ) ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 3.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਬੈਲੇਂਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀਆਂ ਦੋ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਹਿਲੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਰਜ਼ ਡਬਲਯੂ.ਡਬਲਯੂ.ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਸਟੇਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (PWD B&R) ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿਖੇ 'ਡਰੀਮ ਮੀਡੋ-1' ਅਤੇ 'ਡਰੀਮ ਮੀਡੋ-2' ਨਾਮਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਇਆ।
ED, Jalandhar has conducted search operations on 20.11.2026 under PMLA, 2002 in a matter related to development and regularization of illegal colonies viz. Dream Meadows-I and Dream Meadows-II by M/s WWICS Estates Private Limited which resulted into recovery and seizure of 1 Kg Gold bar, various incriminating documents & digital devices along with freezing of ₹3.16 Crore (Approx.) in the form of FDRs and bank balances.— ED (@dir_ed) November 28, 2026
ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੂਜੀ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2004 ਤੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਜਾਂਚ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 35.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ (ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਜਾਇਜ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ 1.73 ਗੁਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ) ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ 'ਡਰੀਮ ਮੀਡੋਜ਼-1' ਅਤੇ 'ਡਰੀਮ ਮੀਡੋਜ਼-2' ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲੋਨੀ ਵਜੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੀਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਫ਼ੀਸ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜ਼ਬਤ
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਮਰਤਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਈ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਰਿਕਾਰਡ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ।