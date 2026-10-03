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ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਟੀਡੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸਰਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਜ਼ਬਤ।

ED Searches TDI Group Premises in Punjab
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 3, 2026 at 12:31 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨ-1 ਵੱਲੋਂ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਗੁਰਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਕ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੁਲ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ABWIL ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਵਿਕਰੀ

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੌਰੰਗਪੁਰ ਅਤੇ ਲਖਨੌਲਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 400 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਹੜੱਪ ਲਿਆ ਸੀ। HSIIDC ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਐਵਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸਮਾਨੀ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਟਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਇਆ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਰਵਿੰਦਰ ਤਨੇਜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀ ਗਈ ਹੈ।

ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ

ਸਾਲ 2005 ਤੋਂ 2007 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ। ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, "ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਇੰਡੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਨਸੀਆਰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ।" ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਨਾਫੇ ਨਾਲ ਅਤੁਲ ਬਾਂਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

Major ED action in Punjab and Delhi
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ (Etv Bharat)

ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੋਹਾਲੀ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਟੀਡੀਆਈ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੂੰ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦਰਜਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਕਾਰਡ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਈਲਾਂ, ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਵਾਈਸ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਅਤੇ ਸਰਵਰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 'ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ਼ ਕ੍ਰਾਈਮ' ਯਾਨਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।

ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ

ਈਡੀ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਡੀਆਈ ਗਰੁੱਪ ਆਫ਼ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ, "ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।"

ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

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ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਾਨੇਸਰ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ
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