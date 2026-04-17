ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ED ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਘਰ ED ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ, ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਸ਼ਟੀ
ਆਪ ਸਾਂਸਦ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ 'ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : April 17, 2026 at 10:42 AM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਆਪ' ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਦੇ ਘਰ, ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਣੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਖੁਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਰੋੜਾ ਖੁਦ ਯੂਰਪ ਟੂਰ 'ਤੇ ਹਨ।
Good Morning! An action by the Enforcement Directorate took place at my premises. As a responsible citizen, I will fully cooperate with the agencies and I am confident that the truth will prevail.— Sanjeev Arora (@SanjeevArora_PB) April 17, 2026
'ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ'
ਆਪਣੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਸ਼ੁਭ ਸਵੇਰ! ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਅਹਾਤੇ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਮੈਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ।"
'ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ'
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ 'ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹੇ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ।"
#BREAKING: The Enforcement Directorate (ED) has raided the residence of Punjab Cabinet Minister Sanjeev Arora. The ED team reached his house in Ludhiana this morning. Searches were also conducted at other locations linked to the minister pic.twitter.com/V3mxjsfoia— IANS (@ians_india) April 17, 2026
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਗੂੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੌਟਸ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਡੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।