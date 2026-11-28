ਅਨਾਜ ਖ਼ਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਟੈਂਡਰਾਂ 'ਚ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 25 ਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ, CBI ਦੀ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼।
Published : November 28, 2026 at 7:08 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ 25 ਅਤੇ 26 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਰੀਗੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ, ਮੈਸਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਮਾਰਬਲ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਗਰੋ ਪੌਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ED, Chandigarh has conducted search operations on 25 & 26.11.2026 under PMLA, 2002 at residential and commercial premises linked to M/s Origo Commodities India Pvt. Ltd., M/s Greymarble Infra Pvt. Ltd. (GMI) & M/s Shivalik Agro Poly Products Ltd. in connection with corruption and irregularities in the procurement, storage, and preservation of food grains in Punjab.— ED (@dir_ed) November 28, 2026
CBI ਦੀ FIR ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ
ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ CBI ਵੱਲੋਂ FCI ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ FIR ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਓਰੀਗੋ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਠੇਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਏ ਗਏ ਕਥਿਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਮੈਸਰਜ਼ ਗ੍ਰੇਮਾਰਬਲ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈ.ਡੀ. ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਮੈਸਰਜ਼ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਐਗਰੋ ਪੌਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਉਕਤ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਨਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਐਲ.ਡੀ.ਪੀ.ਈ. ਕਵਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ।
ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਤਲਾਸ਼ੀ
ਈ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ/ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਥਿਤ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ।
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