SPECIAL: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ED ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ- ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ?
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ED ਵਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ। ਕੀ ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ 2027 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ?ਦੇਖੋ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ।
Published : May 13, 2026 at 7:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵਧਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ED ਸੱਚਮੁੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ?
ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੋ Enforcement Directorate ਕੀ ਹੈ ?
Enforcement Directorate (ED) ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ED ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜੋ 1 ਮਈ, 1956 ਨੂੰ ਬਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 2 ਕਾਨੂੰਨਾਂ – PMLA 2002 ਤੇ FEMA 1999 – ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। PMLA ਤਹਿਤ ED ਦਾ ਕੰਮ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਰਿਸ਼ਵਤ, ਡਰੱਗ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਾ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ED ਬਿਨਾਂ FIR ਦੇ ਧਾਰਾ 19 ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਧਾਰਾ 5 ਤਹਿਤ 180 ਦਿਨ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ, ਤੇ ਧਾਰਾ 50 ਤਹਿਤ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ।
FEMA ਤਹਿਤ ਇਹ ਹਵਾਲਾ, ਬੋਗਸ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਵਾਲੇ ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। CBI ਤੋਂ ਵੱਖ ED ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਅਪਰਾਧ’ ਵਾਲੀ FIR ਹੋਵੇ ਤੇ ‘ਪ੍ਰੋਸੀਡਜ਼ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ’ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਧਾਰਾ 45 ਦੀ ‘ਟਵਿਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ED ਨੂੰ ‘ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਏਜੰਸੀ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ?
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ 2022 ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ED ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਟੈਂਡਰ ਤੇ GST ਘੁਟਾਲਿਆਂ ’ਚ 85 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਰੇਡ ਕਰਕੇ 19 ਸਿਆਸੀ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਨਕਦੀ-ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ’ਤੇ 1 ਸਾਲ ’ਚ 3 ਰੇਡ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ’ਚ 21 ਲੱਖ ਦਾ ਬੈਗ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੇ ‘ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ’ ਕਹਿ ਰਹੀ, BJP ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ’ਤੇ ਵਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ, ਪਰ 4 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 0 ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਤੇ 95% ਕੇਸ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ED ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤਣਾਅ
ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸ਼ੋਕ ਮਿੱਤਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਈਡੀ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡਾ ਤਣਾਅ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੀ ED ਸਿਰਫ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ED ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤੇ BJP ਦੇ ਜਨਾਰਦਨ ਰੈੱਡੀ, ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਣੇ 6 ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹਨ, ਪਰ ED ਨੇ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 6 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2014-2024 ਤੱਕ ਦਰਜ 121 ਸਿਆਸੀ ਕੇਸਾਂ ’ਚੋਂ 115 ਯਾਨੀ 95% ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਹਨ ਤੇ 5,906 PMLA ਕੇਸਾਂ ’ਚ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਸਿਰਫ 0.42% ਹੈ।
ADR ਦੀ 7 ਫ਼ਰਵਰੀ 2024 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BJP ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ 25 ’ਚੋਂ 23 ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ED/CBI ਕੇਸ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20 ਕੇਸ – ਜਿਵੇਂ ਹਿਮੰਤਾ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦਾ ਸਾਰਦਾ ਚਿੱਟ ਫੰਡ, ਅਜੀਤ ਪਵਾਰ ਦਾ 70,000 ਕਰੋੜ ਸਿੰਚਾਈ ਘੁਟਾਲਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਦੀ ਇਕਬਾਲ ਮਿਰਚੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ BJP ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪੈ ਗਏ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ “ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ”, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ “95% ਕੇਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ? ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ” ਤੇ 7 ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਬੈਂਚ PMLA ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਰੇਡ ‘ਤੇ CSDS ਦਾ ਸਰਵੇ
CSDS ਸਰਵੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ED ਤੇ CBI ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ (33%) ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਵੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ BJP ਸਮਰਥਕਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਈਡੀ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, "ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ED ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਰੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੱਤਾਰੂੜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।"
PMLA ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਾਖ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ CBI ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ED ਉੱਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਦਿਸੇ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। - ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, "ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਈਡੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ? ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਉੱਤੇ ਕਿਉੇਂ ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ? ਈਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵੈਂਦਰੂ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਈਡੀ ਦੀ ਮਧਾਣੀ ਵਿਚ ਰਿੜਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ।"
ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੋਤੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।"
ਕੀ ਈਡੀ 'ਤਾਕਤਵਰ' ਏਜੰਸੀ ਹੈ?
ਸੰਸਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਈਡੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Enforcement Directorate (ED) ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਏਜੰਸੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਕੋਲ PMLA, FEMA ਤੇ FEOA ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ।
- PMLA ਤਹਿਤ ED ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਰੰਤ ਕੁਰਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਹਨ, ਜੱਜ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਮੰਨਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਬੇਕਸੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
- ਪੁਲਿਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ, ED ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਬਿਆਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ED ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ FIR ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬੱਸ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ 'Predicate Offence' ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਹਵਾਲਾ, ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ED ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।