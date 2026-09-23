ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਘਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਛਾਪਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਣਜਾ, ਘਰ ’ਤੇ ਪਿਆ ਛਾਪਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਮਾਮਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ...
Published : September 23, 2026 at 8:12 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਾ
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੁਹਾਲੀ ਏਰਿਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ’ਚ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਜਿੱਥੇ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਅਨਮੋਲ ਉਰਫ਼ ਪ੍ਰਿੰਸ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
The Directorate of Enforcement conducted search and survey operations under the PMLA, 2002, at 26 premises across Delhi, Mohali, Chandigarh, Panchkula and Ludhiana in the Tirupati Infra Projects Pvt. Ltd. case. Surveys were also conducted at GMADA and the Punjab Department of… pic.twitter.com/fz2V8vw3Gn— IANS (@ians_india) September 23, 2026
ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਘੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮਗਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਹਨ।
"ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਈਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਅਰਬਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਈਡੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਪੈੜ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਗਮਾਡਾ ਘਪਲੇ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।"- ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ
👉 Big news: @dir_ed now reaches the home of a minister’s relative!— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) September 23, 2026
👉 ED is conducting a major raid at the residence of Anmol, a close relative and nephew of Urban Housing Minister Hardeep Singh Mundian.
👉 After IAS officers Rajiv Gupta and Vikas Garg, the ED trail has now…
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
"ਈਡੀ (ED) ਦੀਆਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਛੋਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ (Tirupati Infraprojects) ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ; ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸ਼ੱਕੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨੁਕਸਾਨ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।"- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, 'ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਘੇਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੇ ਭਾਣਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।'
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੁਣ "ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ? ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?"
"ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਫਾਈਲ, ਹਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਤੇ ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ 2027 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਗੇ, ਤਾਂ ਹਰ ਕਥਿਤ ਗਲਤੀ ਅਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"- ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ, ਕਾਂਗਰਸ
The ED raids have blown the lid off serious questions surrounding GMADA and the alleged showering of financial concessions on private builders.— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) September 23, 2026
The ED says companies linked to Tirupati Infraprojects acquired two prime Mohali sites from GMADA and subsequently obtained substantial…
ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੁਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੀਐਮਐਲਏ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀਸਨ ਬਲੂ ਹੋਟਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 290 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਥਿਤ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਕਾਏ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
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