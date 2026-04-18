ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰੋਂ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲੀ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈ। ਘਰ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ।
Published : April 18, 2026 at 3:01 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਸਥਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 30 ਘੰਟੇ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਦੀਏ ਕਿ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਹਨ।
ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਬੈਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੈਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਕੁੱਕ ਅਤੇ ਦੋ ਹੈਲਪਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। - ਨਰੇਸ਼, ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਹਾਊਸ
ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਈਡੀ ਟੀਮ
ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਹੁਣ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਈਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਗ ਜ਼ਰੂਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਨ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੀ ਗਈਆਂ।
ਲਗਭਗ 30 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਜਰੂਰ ਗਰਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਰੇਡ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਈ ਰੇਡ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੇਮੰਤ ਸੂਦ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲੀ। ਲਗਭਗ 13 ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। ਕੱਲ੍ਹ (ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਸਵੇਰੇ 6:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ।