ED ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਨੂੰ PCA ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
77.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।
Published : October 14, 2026 at 5:22 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ED ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77,99,03,563 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖੇਡ
ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ/ਐਸ ਏਜੀਐਮ ਹਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਮ/ਐਸ ਫਿਊਚਰ ਹੋਮਜ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਏਜੀਐਮ ਹਾਈਟਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ 2.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 15.4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਸੀਏ ਨੇ 19.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੂਤ
ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਊਚਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 45.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਧੀਂਗੜਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (22.50-22.50 ਕਰੋੜ) ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ 318(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
The ED’s findings in the ₹77.99-crore PCA land deal raise serious questions about the transactions, alleged inflated valuations and movement of funds. PCA President Amarjeet Singh Mehta and everyone involved must answer for these transactions. I demand immediate registration of an FIR, a time-bound investigation and strict legal action wherever culpability is established. No institution can be above scrutiny, and no individual should be shielded from the law because of influence or position. Punjab’s cricketing fraternity deserves transparency, accountability and justice. @INCIndia @INCPunjab @SachinPilot— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 13, 2026
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "77.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੀਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"
भगवंत मान और उसकी जुंडली ने भगत सिंह की पगड़ी को भ्रष्टाचार का दाग लगा दिया! ED ने मोहाली SSP को FIR के हुक्म दिए, अब ये पगड़ी बांधने का हक खो चुके हैं, सब पकड़े जाएंगे! राजवीर घुम्मन पर पर्चा हुआ, हाईकोर्ट-सुप्रीमकोर्ट में करोड़ों लुटाए, माइनिंग में भी नाम! अमरजीत महिता दूसरा घुम्मन बना, किसानों की सस्ती जमीन लेकर PCA को करोड़ों में बेची, कैसे बचाएगा भगवंत मान? सब पकड़े जाएंगे! क्रिकेट एसोसिएशन में कैश फॉर ट्रांसफर, स्टेडियम के नाम पर 100 करोड़ की लूट! किसानों की कौड़ियों के भाव जमीन लेकर करोड़ों में बेची, ये है खेल नीति? सब पकड़े जाएंगे! ED का खुलासा: किसानों से धोखा, पैसा ट्रांसफर, नकद निकलवाई! अमरजीत महिता दूसरा घुम्मन निकला, सेंटर एजेंसियों की चक्की धीरे चलती है पर बहुत बारीक पीसती है, घुम्मन-अमरजीत-भगवंत सब इकट्ठे पीसे जाएंगे! ऊपर से पगड़ियां भगत सिंह की, अंदर से पक्के बेईमान! पंजाब को ईमानदारी के नाम पर गुमराह किया, अब पगड़ी उतारने का वक्त आ गया है! ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ! ED ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ SSP ਨੂੰ FIR ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ! ਰਾਜਵੀਰ ਘੁੰਮਣ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈਕੋਰਟ-ਸੁਪਰੀਮਕੋਰਟ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਲੁਆਏ, ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਨਾਂ! ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੂਸਰਾ ਘੁੰਮਣ ਬਣਿਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ PCA ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀ, ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਏਗਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ! ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਵੇਚੀ, ਇਹ ਹੈ ਖੇਡ ਨੀਤੀ? ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ! ED ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ, ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਨਕਦ ਕਢਵਾਈ! ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੂਸਰਾ ਘੁੰਮਣ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪੀਸਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣ-ਅਮਰਜੀਤ-ਭਗਵੰਤ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਪੀਸੇ ਜਾਣਗੇ! ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਗਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕੇ ਬੇਈਮਾਨ! ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਗੁਮਰਾਹ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਪੱਗ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ! @ANI @ians_india @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @TV9Bharatvarsh @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @news24tvchannel @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd— Ravneet Singh Bittu (@RavneetBittu) October 14, 2026
ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।"
👉 🚨 BREAKING: PCA president Amarjeet Mehta and his son Padamjit Mehta have come under the ED’s scanner. Orders have reportedly been issued to the Mohali SSP to register an FIR. 👉 ₹77.99 crore PCA scam exposed! Land allegedly purchased from farmers at low rates was sold to the PCA at prices 15.4 times higher. The ED has sought an FIR. Guru Dokhi Bhagwant Mann’s close aide Amarjeet Mehta and his son Padamjit Mehta, what do you have to say now? Everyone will be held accountable! 👉 Another achievement of the “cash for transfers” government! Land bought cheaply from farmers was allegedly shown at inflated prices to siphon off ₹77 crore. Guru Dokhi Bhagwant Mann, is this your Punjab Model? Everyone will be held accountable! 👉 ED revelations: Exploitation of farmers, transfer of money and cash withdrawals. The Darshan Singh, AGM Heights and Future Homes group allegedly bought land at low prices and sold it to the PCA at heavily inflated rates. SSP SAS Nagar, register an FIR now. The truth will come out! 👉 Punjab Cricket Association = a factory for exploiting farmers! Land allegedly purchased from farmers at low rates in Ajnala and Bathinda was involved in alleged fraud, conspiracy and misuse of funds. Everyone, including Mayor Padamjit Mehta, will be held accountable! 👉 *ਬਿੱਗ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ* ...ਪੀਸੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਆਇਆ ਈਡੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਐਸ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ 👉 77.99 ਕਰੋੜ ਦਾ PCA ਘੁਟਾਲਾ ਬੇਨਕਾਬ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ PCA ਨੂੰ 15.4 ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ED ਨੇ FIR ਮੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵੋਗੇ? ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ! 👉 ਕੈਸ਼ ਫੋਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ! ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀ ਦਿਖਾ ਕੇ 77 ਕਰੋੜ ਕੱਢੇ। ਗੁਰੂ-ਦੋਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ? ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ! 👉 ED ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ, ਪੈਸਾ ਟਰਾਂਸਫਰ, ਨਕਦ ਕਢਵਾਈ। ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ - AGM Heights - Future Homes ਗਿਰੋਹ ਨੇ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ PCA ਨੂੰ ਵੇਚੀ। SSP SAS ਨਗਰ, ਹੁਣ FIR ਕਰੋ, ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ! 👉 ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ = ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ! ਅਜਨਾਲਾ-ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ। ਮੇਅਰ ਪਦਮਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਸਮੇਤ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ! 👉 बिग ब्रेकिंग...पीसीए का प्रधान अमरजीत महिता और उसका बेटा परमजीत महिता आया ED के निशाने पर, मोहाली SSP को पर्चा दर्ज करने के हुक्म 👉 77.99 करोड़ का PCA घोटाला बेनकाब! किसानों से सस्ती जमीन खरीद कर PCA को 15.4 गुना महंगे भाव बेच दी, ED ने FIR मांगी। गुरु-द्रोही भगवंत के चेले अमरजीत महिता और पुत्र पदमजीत महिता, अब क्या जवाब दोगे? सब पकड़े जाएंगे! 👉 कैश फॉर ट्रांसफर सरकार का नया कारनामा! किसानों की सस्ती जमीन खरीद कर महंगी दिखा कर 77 करोड़ निकाले। गुरु-द्रोही भगवंत मान, ये है तुम्हारा पंजाब मॉडल? सब पकड़े जाएंगे! 👉 ED का खुलासा: किसानों की लूट, पैसा ट्रांसफर, नकद निकलवाई। दर्शन सिंह - AGM Heights - Future Homes गिरोह ने सस्ती जमीन खरीद कर बहुत महंगे भाव PCA को बेची। SSP SAS नगर, अब FIR करो, सब सामने आएंगे! 👉 पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन = किसानों की लूट की फैक्ट्री! अजनाला-बठिंडा में किसानों से सस्ती जमीन खरीद कर धोखाधड़ी, साजिश और फंडों का दुरुपयोग। मेयर पदमजीत महिता समेत सब पकड़े जाएंगे! @AAPPunjab @BhagwantMann @ArvindKejriwal @ptcnews @abpsanjha @News18Punjab @ZeePunjabHH @dailyajitnews @JagbaniOnline @RozanaSpokesman @PTribuneOnline @punjabkesari @RepublicTV @ndtv @IndiaToday @aajtak @ZeeNews @News18India @ABPNews @CNNnews18 @ThePrintIndia @the_hindu @IndianExpress @htTweets @EconomicTimes @PTI_News @thetribunechd @ANI @ians_india— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) October 13, 2026
ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।