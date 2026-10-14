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ED ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ SSP ਨੂੰ PCA ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

77.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ।

ED directs Mohali SSP to register FIR over multi crore PCA land deal scam
ED ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਿੱਠੀ (ED)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 14, 2026 at 5:22 PM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ED ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 77.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਅਤੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਭਾਅ 'ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਈਡੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੀਸੀਏ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਜਨਾਲਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਿਓਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 77,99,03,563 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਣ ਦਾ ਖੇਡ

ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਮ/ਐਸ ਏਜੀਐਮ ਹਾਈਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਐਮ/ਐਸ ਫਿਊਚਰ ਹੋਮਜ਼ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2025 ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਨਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਸਤੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਏਜੀਐਮ ਹਾਈਟਸ ਨੇ ਲਗਭਗ 2.22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਅਤੇ ਫਿਊਚਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੇ 2.48 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਿਜ਼ 3 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, 16 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 37.4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ 15.4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੀਸੀਏ ਨੇ 19.76 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਨਾਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ।

ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਕਢਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫੰਡ ਟਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਸਬੂਤ

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਏ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਫਿਊਚਰ ਹੋਮਜ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 45.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰਾਂ ਰਮਨੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਧੀਂਗੜਾ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ (22.50-22.50 ਕਰੋੜ) ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 44.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਕਢਵਾਈ ਗਈ। ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 61(2) ਅਤੇ 318(4) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "77.99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪੀਸੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪੀਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ, ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।"

ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਸੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ, "ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਈਡੀ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਪੀਸੀਏ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।"

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

TAGGED:

PCA LAND DEAL SCAM
ਪੰਜਾਬ ਕ੍ਰਿਕਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ
ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਘੁਟਾਲੇ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ
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