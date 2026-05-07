ਖਰੜ ਦੇ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ‘ਚ ED ਦੀ ਰੇਡ, ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਈਡੀ ਨੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਦਰ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ।
Published : May 7, 2026 at 12:31 PM IST
ਖਰੜ (ਮੋਹਾਲੀ): ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੜ ਨੇੜੇ ਛੱਜੂ ਮਾਜਰਾ ਸਥਿਤ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰਜ਼ ਵਿੱਚ ED ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 906 ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਮਿਲੇ !
ਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਤਾਬਕ ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬੈਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਨੋਟ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਬੈਗ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਾਰਵਾਈ !
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ED ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ GMADA ਤੋਂ CLU ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
The Enforcement Directorate (ED) conducted searches at 12 locations in Mohali and Chandigarh in connection with alleged fraud in the Suntec City project. Builders including ABS Townships, Altus Builders, and Dhir Constructions are accused of cheating the public and misusing CLU… pic.twitter.com/ExeKEDdO2h— IANS (@ians_india) May 7, 2026
ED ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਪਹਿਰਾ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ED ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਲਹਾਲ ED ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 12 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ, ਅਲਟਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਅਤੇ ਧੀਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਸਮੇਤ ਬਿਲਡਰਾਂ 'ਤੇ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਸੀਐਲਯੂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਵੀ ਕਥਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ 'ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੰਟਮੈਨ ਹੈ... ਜੋ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਪਣਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ 9ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ, ₹500 - ₹500 ਦੇ ਬੈਗ ਸੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ..."
Chandigarh: On the ED raid in Mohali, Punjab LoP Partap Singh Bajwa says, " i wanted to say this from the beginning. the ed raids that have done today are on the close aide of the chief minister, who is his frontman in the whole of punjab... who are doing their fraudulent business… pic.twitter.com/eEk0cDqmyz— IANS (@ians_india) May 7, 2026
ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਤੰਜ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਐਕਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ "ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਚੋਲਾ… ਪਿੱਛੇ ਕੱਟੜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਖੇਡ! “Kattar Fraudsters” ਹੁਣ ED ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ? CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਅਤੇ ‘Money Bag’ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਤਿਨ, ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਵਰਗੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਚਿਹਰੇ ED ਦੇ ਰਾਡਾਰ ਉਪਰ ਵੈਸਟਰਨ ਟਾਵਰ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਮੰਜਿਲ ਤੋ ਪੱਚੀ ਲੱਖ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੇਗ ਸੁਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਸੌ ਰੁਪੈ ਦੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟਣ ਸਾਰ ਹਵਾ ਵਿਚ ਉੱਡਦੇ ਦੇਖੇ ਗਏ। ਰਾਜਬੀਰ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਉੱਪਰ ED ਦੀ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜਕੰਪ। Hawala transactions ਦੇ ਸੁਰਾਗ ਮਿਲਣ ਦੀ ਚਰਚਾ — ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰੀ” ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘੇਰੇ ‘ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬੂ। ਕੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇਗਾ “ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ” ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨੈੱਟਵਰਕ? ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ।"
Major Breaking— Bikram Singh Majithia (@bsmajithia) May 7, 2026
👉 Crores of Money, 500 notes flying in Air. Money Belongs to whom--- OSD CM Mann Rajbir' Singh
👉 " kattar fraudsters" in ed trap
👉ed raids on cm bhagwant mann’s close aide osd rajbir' ghumman's close aides and relatives nitin, veer davinder.
👉ed raids mohali… pic.twitter.com/iZGBa5iixO
ਮੋਹਾਲੀ ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।"
Amritsar, Punjab: On the Mohali ED raid, Shiromani Akali Dal (SAD) leader Bikram Singh Majithia says, " for a very long time, bhagwant mann and kejriwal have been running a massive looting operation in punjab. there are three main areas of this loot. first, the valuable lands of… pic.twitter.com/Ud5kzYVDJi— IANS (@ians_india) May 7, 2026