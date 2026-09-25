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ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ

ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।

HOLDING MEETINGS WITH GMADA
ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ (ETV BHARAT,file photo)
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By PTI

Published : September 25, 2026 at 10:14 AM IST

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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ 'ਆਪ' (AAP) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਸਤੇਂਦਰ ਜੈਨ ਨੇ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, "ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਗਮਾਡਾ) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂ ਜੈਨ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

'ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਈਡੀ (ED) ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੈਨ ਅਤੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਸਬੰਧੀ ਗਮਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ "ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਜੈਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।"

'ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ'

ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ) ਬਾਰੇ ਜੈਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਅਫਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ' (OSD) ਅਮਰੇਂਦਰ ਝਾਅ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੂਡਾ (PUDA) ਭਵਨ ਸਥਿਤ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਮਕਾਨ ਨੰਬਰ 926 'ਤੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।

'ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ'

ਈਡੀ ਨੇ ਮਨੀ-ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਆਈਏਐਸ (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜੈਨ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 39 ਸਥਿਤ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਾਲੇ ਤੋੜੇ।

'ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ'

ਈਡੀ (ED) ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਏਜੰਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਰੀਅਲਟਰਾਂ (ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਭਿਆਨ ਵੀਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ।

'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ'

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ (GMADA) ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਐਫਆਈਆਰ (FIR) ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲਾ ਅਪਰਾਧ (predicate offence) ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਈਡੀ ਦੇ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਛਾਪੇ" ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਮਕਸਦ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ, "ਇਹ ਗਮਾਡਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੁੱਟ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵਿਘਨ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।"

'ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ'

ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। 'ਆਪ' ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਜਾਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।"

ਈਡੀ ਨੇ 'ਤਿਰੂਪਤੀ ਇਨਫਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ, ਮੋਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ 'ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ' (PMLA) ਤਹਿਤ ਤਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ' ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ; ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

TAGGED:

ਗਮਾਡਾ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ
ED CLAIM
ED CLAIM OF SISODIA
ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇ
HOLDING MEETINGS WITH GMADA

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