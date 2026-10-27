ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਟ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ; ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਸੋਨਾ ਬਰਾਮਦ।
Published : October 27, 2026 at 6:13 PM IST
ਜਲੰਧਰ: ED ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ ਮਾਮਲੇ' ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਾਮੀ ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ FIRs ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ
ਈਡੀ ਦੀ ਇਹ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਈ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਜੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਣ ਦਾ ਝੂਠਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ' ਰਾਹੀਂ ਦੱਖਣੀ ਤੇ ਮੱਧ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ।
ED, Jalandhar has arrested Delhi-based ticketing and travel agent Tarun Khosla under the PMLA, 2002 in connection with the ‘Dunkey Route’ illegal immigration network linked to Indians deported from the USA via the Mexico border, with a Special PMLA Court granting his custody to the agency until October 30, 2026.— ED (@dir_ed) October 27, 2026
ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ 3 ਮੁੱਖ 'ਡੰਕੀ ਰੂਟ'
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਟਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ:
• ਰੂਟ A: ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਰਾਹੀਂ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਉੱਥੋਂ ਸੜਕ ਰਸਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਜੁਆਨਾ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 35 ਤੋਂ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
• ਰੂਟ B: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਦੁਬਈ ਜਾਂ ਅਦੀਸ ਅਬਾਬਾ (ਇਥੋਪੀਆ) ਦੇ ਰਸਤੇ ਗੁਆਨਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਕਵਾਡੋਰ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਜੰਗਲਾਂ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤਿਜੁਆਨਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 25 ਤੋਂ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ।
• ਰੂਟ C: ਇਸ ਲੰਮੇ ਰੂਟ ਵਿੱਚ ਗੁਆਨਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਬੋਲੀਵੀਆ, ਪੇਰੂ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਪਨਾਮਾ, ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਹੋਂਡੂਰਾਸ, ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ, ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਰਸਤੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਰਾਮਦ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 5.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ 4.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, 5.9 ਕਿਲੋ ਸੋਨੇ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਅਤੇ 313 ਕਿਲੋ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 19.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ ਅਤੇ ਇਥੋਪੀਆ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੈਂਪ, ਜਾਅਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਲੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੋਬਾਈਲ ਚੈਟਸ ਰਾਹੀਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਫਿਕਸਰ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ "ਮਾਈਕ", ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ "ਅਲੀ" ਅਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀ "ਕ੍ਰਿਸਟੀ" ਵਰਗੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡੌਂਕਰਾਂ ਨਾਲ ਚੈਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸੈਟਿੰਗ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਤੋਂ 2024-25 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਦੀ ਫਰਮ 'ਐੱਮ/ਐੱਸ ਬੀ.ਜੇ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ' ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 414 ਨਕਦ-ਕਰੈਡਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ 30.38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ
ED ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ, "ਤਰੁਣ ਖੋਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਏਜੰਟਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।" ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।