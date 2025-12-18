ਪੀਏਸੀਐਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੀਏਸੀਐਲ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : December 18, 2025 at 10:24 PM IST
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਏਸੀਐਲ ਹਵਾਲਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 169 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸ ਅਕਾਊਂਟ 'ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਿਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੈੱਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Directorate of Enforcement (ED), Delhi Zonal Office has provisionally attached 169 immovable properties currently valued at Rs. 3436.56 Crore (approx.) located in Ludhiana, Punjab, during its ongoing probe against M/s. PACL and others under PMLA, 2002 in connection with massive… pic.twitter.com/sTmdfnfw5r— ED (@dir_ed) December 18, 2025
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਟੈਚ
ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੀਐਮਐਲਏ 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 3 ਹਜ਼ਾਰ 436.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੱਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ 602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਸਰਸ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਅਤੇ ਮੈਸਰਸ ਪੀਜੀਐਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ 1860 ਦੀ ਧਾਰਾ 120ਬੀ ਅਤੇ 420 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੈਸਰਸ ਪੀਏਸੀਐਲ ਲਿਮਿਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਯਾਨੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 48 ਹਜਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਟਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ
ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਮੈਸਰਸ ਪੀਏਸੀ ਐਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ 169 ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 3 ਹਜ਼ਾਰ 436.56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਨੇ ਲੱਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ 602 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।