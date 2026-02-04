ETV Bharat / state

ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਭੂਚਾਲ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਾਂਝਾ ਅਭਿਆਸ

ਪਟਿਆਲਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਭੂਚਾਲ ਮੌਕ-ਡਰਿੱਲ: ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

NDRF conducts earthquake mock drill
ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਭੂਚਾਲ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 4, 2026 at 5:15 PM IST

2 Min Read
ਪਟਿਆਲਾ: ਅੱਜ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ 7ਵੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਬਟਾਲਿਅਨ ਵੱਲੋਂ ਭੂਚਾਲ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਰਥਕੁਇਕ ਰਿਸਪਾਂਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਇਰਨ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੁਆਇੰਟ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।

ਪਟਿਆਲਾ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਭੂਚਾਲ ਮੌਕ-ਡਰਿੱਲ: ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਡੀਸੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ (ETV Bharat)

ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਦੌਰਾਨ ਫਾਇਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ (ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ), ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ

ਡੀਸੀ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਸਰਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਕਸਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਖਾਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। 2025 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ ਆਈ ਵੱਡੀ ਆਫ਼ਤ ਵੇਲੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ।

ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਭੂਚਾਲ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ (ETV Bharat)

ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਾਂ

ਡੀਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ “ਹੋਪ ਫਾਰ ਦ ਬੈਸਟ, ਬਟ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਫਾਰ ਦ ਵਰਸਟ” ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਬਾਰੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।”

ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲ ਅਭਿਆਸ (ETV Bharat)

“ਅਸੀਂ 7ਵੀਂ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਬਟਾਲਿਅਨ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ 12 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।” -ਡਿਪਟੀ ਕਮਾਂਡੈਂਟ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ

